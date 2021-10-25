Отсидевший за мошенничество директор Ротару раскрыл грязную правду

Несколько лет назад стало известно о крупном скандале между народной артисткой СССР Софией Ротару и ее директором Ольгой Коняхиной. Певица обвиняла женщину в мошенничестве и присвоении денег.
Суд доказал, что 57-летняя Коняхина за спиной Ротару договаривалась о концертах, а предоплату брала себе. В итоге из прибыли артистки утекло семь миллионов. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы, однако за примерное поведение она освободилась раньше на три года.
В колонии Коняхиной приходилось выживать, ее предавали, а надзирательницы унижали. Но женщина быстро адаптировалась. Бывший директор Ротару надеялась, что продолжит работать в сфере шоу-бизнеса, но репутация была навсегда испорчена. Тогда она пошла на шоу "Звезды сошлись" на НТВ, чтобы облить Софию Ротару грязью.
Коняхина рассказала, что София Ротару коварная и жестокая женщина, а работа с ней просто ад. По словам бывшего директора артистки, звезда часто доводила коллег до слез, а дружбу ни с кем не вела.
"Она словесно тебя может уничтожать", – рассказала Коняхина.
Сейчас бывший директор певицы живет в подмосковной однушке на довольно скромные доходы.
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