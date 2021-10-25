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Шоу-бизнес
Отсидевший за мошенничество директор Ротару раскрыл грязную правду

Отсидевший за мошенничество директор Ротару раскрыл грязную правду

Бывший директор Софии Ротару Ольга Кормухина вышла из тюрьмы и дала интервью.
прочитано 1907 раз

Несколько лет назад стало известно о крупном скандале между народной артисткой СССР Софией Ротару и ее директором Ольгой Коняхиной. Певица обвиняла женщину в мошенничестве и присвоении денег.

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 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Суд доказал, что 57-летняя Коняхина за спиной Ротару договаривалась о концертах, а предоплату брала себе. В итоге из прибыли артистки утекло семь миллионов. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы, однако за примерное поведение она освободилась раньше на три года.

В колонии Коняхиной приходилось выживать, ее предавали, а надзирательницы унижали. Но женщина быстро адаптировалась. Бывший директор Ротару надеялась, что продолжит работать в сфере шоу-бизнеса, но репутация была навсегда испорчена. Тогда она пошла на шоу "Звезды сошлись" на НТВ, чтобы облить Софию Ротару грязью.

Коняхина рассказала, что София Ротару коварная и жестокая женщина, а работа с ней просто ад. По словам бывшего директора артистки, звезда часто доводила коллег до слез, а дружбу ни с кем не вела.

"Она словесно тебя может уничтожать", – рассказала Коняхина.

Сейчас бывший директор певицы живет в подмосковной однушке на довольно скромные доходы.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 14:13 Источник: "Звезды сошлись" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Ротару в 70 лет выглядит как девочка

комментарии

Ответить:

Craig Muir
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Её почти ровесница пела о вечном, а у Софы Михайловны репертуар серьёзно замусорен устаревшей конъюктурой на потребу дня и воспеванием тоталитарного режима. Так что тут звезда №1 выиграла, а звезда №2 просчиталась.
Craig Muir
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Всё-таки у Ротару более плоский и тусклый репертуар как ни крути. Ну разве есть у неё такой диапазон стилистических и артистических средств, как у её почти ровесницы? Нет. Разве есть у неё шуточные песни? Нет. У неё все песни в одной манере и в одной плоскости, в то время как её почти ровесница умела быть разной.

И ещё одно железная причина по которой почти ровесница СМ будет всегда №1, а сама тётя Софа - №2:
Увы, но София Михайловна фонограммная певица.
Craig Muir
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Песни ротару слабые, на мой взгляд, очень, и музыка, и слова слова...Вкус на песни исчез полностью! Жаль... Волкомор клепает свои шедеврики и большая певица почему- то их берет в работу. Ее главной ошибкой была зацикленность на одном авторе, в начале 2000 она сотрудничала с несколькими композиторами ( Квинта, Макаревич, Меладзе и .) и пела новые разноплановые интересные вещи, сейчас Волкомор монополизировал творчество и пошли однотипные, пустые, полудискотечные, наспех сделанные песенки, прослушайте все его песни последних лет. Они элементарно, извините, не по возрасту.
Craig Muir
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Хоть бы раз эта приторная препинда Ротару спела о чём то что волнует народ=типа Святая Ложь, Копеечки,Войны,Нас бьют-мы летаем,Крысолов,Бей своих-чтоб чужие боялись,а то цифра 73 вовсю сигналит на горизонте,а она про "поцелуи,свидания,и расставания"."Любовная любовь-весь её репертуар.Просто не подобається, що живий фест Atlas Weekend перетворюється на "Пєсню ґода".Не вписывается она в общую картину концерта, прошлый век.
Craig Muir
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Круче Ротару только потефон с пластинками ему больше 70 и он уже антиквариат,а софа пока лишь архаизм с Репертуар у Ротарухляди был и остаётся дурацким .Для идиотов совсем.В 72 года гундосит про "жаркие встречи,поцелуйчики,свиданки и расставанки"."Любовная любовь" короче сплошная и непроходимая)
Craig Muir
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Михайл Шабров: Ротару считала,что все ее беды-из-за Пугачевой.

-Откуда же эти "королевские"черты?
-Из Зонточного переулка на Таганке,где выросла вместе со шпаной Алла.Но при этом у Пугачевой есть замечательная черта данного слоя населения-за друга горой.Предполагаю,что если бы Алле позвонили с вопросом:"Знаете ли вы Шаброва?Это он убил человека?"-она сразу бы сказала:"Конечно,знаю Мишу.Но убить человека он не может".А дальше стала бы звонить всем,чтобы спасти меня-так неоднократно было с ее музыкантами.Если рассмотреть тот же вариант с Ротару,то она бы спросила бы:"А кто такой Шабров?"Потом д
Craig Muir
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А где была герой Украины ротару ; когда Пугачева в Чернобыле пела?
Гость878230
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Ерохина, ты опять нажралась?
щаз придёт настоящая Оленька Кормухина и таких тебе звездюлей навешает! а мы полюбуемся, журнализдка за три рубля
Вера Горячая
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Бывший директор Софии Ротару Ольга Кормухина вышла из тюрьмы и дала..... Ваське Копылову, Серёги из Пятёрочки, Антону- автозаправщику, Коляну-сторожу из Садовода......В общем: всем дала
Гость881939
Пожаловаться Ответить
Бывший директор Софии Ротару Ольга Кормухина вышла из тюрьмы и дала интервью.
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