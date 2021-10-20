"Прикасаются везде": что усики Николаева делают с Проскуряковой

Многие гадают, в чем же секрет счастливых отношений Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Степан Меньщиков дал свою версию.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вместе уже 11 лет. Кажется, что в их паре царит идиллия и они действительно любят друг друга. Несмотря на это, многие стали задумываться, точно ли ничего не скрывается за красивой картинкой?

Дело в том, что музыкант изменился внешне. Он сильно поправился и от былой красоты и молодости осталось не так много. Поклонники удивляются тому, что когда-то амбициозная Проскурякова, мечтавшая о карьере, теперь всю себя отдает мужу и дочке. Кто-то не понимает, почему красотка не может найти себе кого-то другого.

Подписчики стали предполагать, что супруге певца удобно быть вместе с ним, потому что он ее обеспечивает. Степан Меньщиков крайне не согласен с этой версией, он уверен, что дело совсем в другом.

"Не может быть, чтобы она вышла за него замуж за его деньги. Я думаю, что она вышла замуж за его усы", – иронично ответил экс-участник "Дома-2" на вопрос корреспондента "Дни.ру".

На этом шоумен не остановился. Он продолжил свою мысль и высказал все, что думает по поводу брака своего коллеги.

"Это как ресурс. Тот, к кому прикасаются усики Игоря Николаева, становится счастливейшим человеком на свете. А если они прикасаются еще и везде, это просто счастье", – заявил он.