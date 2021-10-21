"Хоть на человека стал похож": кардинально изменившегося Николаева перестали узнавать

Имидж Игоря Николаева не менялся десятилетиями: длинные кучерявые волосы, пышные усы. Недавно же певец решил освежить свой внешний вид.

Снимок с новой стрижкой музыкант разместил в своем микроблоге. Он показал, что его привычная пышная шевелюра стала явно короче. Прическа настолько пришлась по вкусу поклонникам, что ее обсуждают по сей день, хотя сейчас волосы Игоря Николаева снова подросли.

Фото с укороченной стрижкой звезды разлетелось по Сети. Россияне называют музыканта красавчиком. "Хоть на человека стал похож", – цитирует один из пабликов "Экспресс газета". Игоря Николаева сразу и не узнать. Некоторые сравнили его с Леонидом Агутиным.

Обсуждает публика и вес артиста. По мнению одних, ему стоит немного похудеть. Другие же считают, что с фигурой у исполнителя все в порядке, По их словам, Игорь Николаев настоящий и не стремится за молодостью и идеальной фигурой.

Напомним, композитор уже 11 лет счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2010 года. По случаю годовщины знаменательного события жена звезды размещала в Сети праздничную публикацию. Поклонники поздравляли супругов, делая им жить долго и счастливо.

Звездная пара воспитывает шестилетнюю дочь Веронику. Недавно певица показала, как сейчас выглядит девочка. Россияне пришли в восторг от милой скромной малышки.