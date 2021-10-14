"Плохо выглядит": вид оплывшего Преснякова вызвал оторопь

Наталья Подольская с мужем отправились в путешествие без детей – Артемия и Ивана. В своем микроблоге певица сообщила, что они с супругом решили отдохнуть вдвоем.
Артистка разместила снимок с Владимиром Пресняковым в самолете. На фото звездная пара запечатлена с бокалами в руках. Подписчики осыпали Наталью Подольскую комплиментами, а вот музыканта резко раскритиковали за внешний вид.
Многие сошлись во мнении, что певец обрюзг и растолстел до безобразия. На фото он действительно выглядит оплывшим. "Плохо выглядит", – вынесли Владимиру Преснякову вердикт фолловеры. Они призвали артистку следить не только за собой, но и за мужем.
Напомним, второго сына Наталья Подольская родила осенью 2020 года. Исполнительница признавалась, что наслаждается материнством. Певица быстро пришла в форму после родов. Поклонники восхищаются тому, как свежо и молодо выглядит 39-летняя звезда.
К слову, своего ребенка Наталья Подольская и Владимир Пресняков скрывали от общественности больше года. Семья уверена, что маленьким детям ни к чему быть объектом наблюдения миллионов чужих глаз.
Как писали "Дни.ру", после рождения очередного наследника Владимир Пресняков стал многодетным отцом — старшему Никите от отношений с Кристиной Орбакайте уже 30 лет.
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