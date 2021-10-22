"Устала от фантазий": беременная четвертым ребенком Костенко рассказала о разводе

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ждет четвертого ребенка. Это будет первый и долгожданный сын для семьи.
Супруга бывшего возлюбленного Ольги Бузовой подробно делится с фанатами всем происходящим в ее жизни. Недавно она призналась, что у нее начались тренировочные схватки. Костенко была шокирована происходящим, ведь рожать ей пока рано, и ребенок является недоношенным по медицинским меркам.
Подписчики Анастасии Костенко отметили, что в последнее время она совсем ничего не говорит о муже. В прошлые выходные она не отреагировала на учрежденный в календаре российским президентом День отца и никак не поздравила многодетного главу ее семейства. В СМИ заговорили о том, что пара близка к расставанию и чуть ли не разводу.
Позже Анастасия Костенко прокомментировала информацию. В своем "Инстаграм" она откровенно призналась, что у нее с футболистом Дмитрием Тарасовым все хорошо, а о Дне отца она попросту забыла, так как праздник был учрежден совсем недавно.
Напомним, у Дмитрия Тарасова от первого брака есть 11-летняя дочь Ангелина. Первой женой Тарасова была Оксана Пономаренко. Отношения с ней продлились недолго — с 2008 года по 2012.
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