"Ваши бывшие приходят ко мне": Волочкову атаковала теща ее нового любовника

Анастасия Волочкова давно интригует поклонников своей личной жизнью. Она уверяла, что счастлива с любимым мужчиной, однако не показывала его. Из-за этого сложилось впечатление, что балерина лукавит. Фанаты еще не забыли некого таинственного Олега, с которым Волочкова якобы была счастлива, как на горизонте замаячил другой.
Наконец Волочкова представила своего нового поклонника. Она показала фото, на котором сидела с Владимиром на диване в домашней обстановке, водрузив на него свои натруженные ноги.
В публикации Волочкова рассказала, что как только рассекретила своего возлюбленного, к ним сразу стали липнуть его бывшие жены и даже тещи. Женщины устраивают ее возлюбленному "дешевые истерики" и поливают грязью.
Впрочем, Анастасию Волочкову это не слишком беспокоит. А всем недовольным она дала дельный совет.
"Если ваши бывшие приходят ко мне, стоит покопаться в вашей проблеме глубже и не обвинять в этом меня", – написала Волочкова.
Теперь фанаты гадают, у кого же отбила Волочкова своего нового жениха? Уж не повторит ли она судьбу певицы Анастасии Макеевой? Хотя это не так страшно, как судьба Валентины Легкоступовой. Некоторые считают, что новый мужчина Волочковой может оказаться всего лишь ее собутыльником.
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