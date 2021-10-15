Появление перетянутой Долиной ошарашило россиян: Слов нет

Некоторое время назад страницу Ларисы Долиной в "Инстаграме" взломали. Теперь поклонники вернулись к прежнему режиму ожидания.

Личный блог у артистки появился около полугода назад. До этого она всячески отрицала ведение соцсетей, а фото артистки можно было посмотреть в профиле ее дочери, Ангелины. Недолгой была радость обожателей после того, как Лариса Александровна заявила о том, что теперь может быть с ними на связи. Недоброжелатели взломали страницу артистки. Пока восстановить доступ к ней не удалось.

Под последним постом Ангелины Миончинской пользователи задали вопрос, почему до сих пор не получается перейти на страницу знаменитости. Наследница звезды рассказала, что пока она неактивна, но в скором времени все наладится. Она также ответила всем тем, кто полагают, что Лариса Долина похудела с помощью дополнительных вмешательств, а вовсе не потому, что наладила режим питания. "Бойтесь дальше! Голодание 19-и часовое", – возмутилась она.

Сама Ангелина вышла на связь, чтобы показать снимок мамы. На кадре Лариса Александровна в обтягивающем темном костюме фотографирует себя в зеркале. Дочь звезды отметила, что у нее потрясающая талия. Поклонники оказались просто ошарашены и оставили множество теплых комментариев.

"Мама у Вас классная! Сколько себя помню, всегда восхищалась ее голосом и талантом", "Красотка!", "Какие же вы классные", "Фигура девочки", "Идеальная", "Просто огненная", "Вы шикарная женщина", "Просто слов нет, как хороша", "Глаз не оторвать!", – прокомментировала публика.