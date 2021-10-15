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Шоу-бизнес
Появление перетянутой Долиной ошарашило россиян: Слов нет

Появление перетянутой Долиной ошарашило россиян: Слов нет

Некоторое время назад страницу Ларисы Долиной в "Инстаграме" взломали. Теперь поклонники вернулись к прежнему режиму ожидания.
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Личный блог у артистки появился около полугода назад. До этого она всячески отрицала ведение соцсетей, а фото артистки можно было посмотреть в профиле ее дочери, Ангелины. Недолгой была радость обожателей после того, как Лариса Александровна заявила о том, что теперь может быть с ними на связи. Недоброжелатели взломали страницу артистки. Пока восстановить доступ к ней не удалось.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Под последним постом Ангелины Миончинской пользователи задали вопрос, почему до сих пор не получается перейти на страницу знаменитости. Наследница звезды рассказала, что пока она неактивна, но в скором времени все наладится. Она также ответила всем тем, кто полагают, что Лариса Долина похудела с помощью дополнительных вмешательств, а вовсе не потому, что наладила режим питания. "Бойтесь дальше! Голодание 19-и часовое", – возмутилась она.

Сама Ангелина вышла на связь, чтобы показать снимок мамы. На кадре Лариса Александровна в обтягивающем темном костюме фотографирует себя в зеркале. Дочь звезды отметила, что у нее потрясающая талия. Поклонники оказались просто ошарашены и оставили множество теплых комментариев.

"Мама у Вас классная! Сколько себя помню, всегда восхищалась ее голосом и талантом", "Красотка!", "Какие же вы классные", "Фигура девочки", "Идеальная", "Просто огненная", "Вы шикарная женщина", "Просто слов нет, как хороша", "Глаз не оторвать!", – прокомментировала публика.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 13:42 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Как девочка: 65-летняя Долина в дерзком мини затмила юных красоток

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