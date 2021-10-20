66-летнюю Долину довели до истерики: Ухожу!

Одной из первых гостей передачи стала Лариса Долина. Вместе с ней в студии появился тиктокер Артур Бабич. Многие тут же вспомнили о скандале с участием исполнительницы и приятельницы Артура, Вали Карнавал. Однако никакого конфликта на этот раз не случилось.
По правилам программы, звездные гости студии должны с небольшой помочью ведущего отгадать, какими способностями обладает ребенок, стоящий перед ними. За каждую ошибку взрослых команда детей выигрывает определенную сумму денег. В передаче задействованы более 100 выдающихся детей со всей страны. Их возрастная категория – от трех до 16 лет.
Так, в первой команде оказался милый мальчик, Аким Лавелин. У ребенка не совсем обычный талант, он юный серпентолог. С самых ранних лет мальчик абсолютно влюблен в змей и все, что с ними связано. Оказалось, что Ларисе Долиной такие способности не совсем по душе. У нее случилась истерика.
"Ухожу из студии!" – заявила артистка, едва услышав о том, что сейчас будет происходить. Она отметила, что невероятно боится. "Какой ужас!" – воскликнула она, увидев змей в руках мальчика, Несмотря на то, что дистанция между певицей и ребенком составила несколько метров, ей не стало легче. Лариса Александровна похвалила мальчика, но все-таки попросила унести змей.
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