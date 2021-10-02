"Счастливая, красивая": Шаляпин выложил видео с уже покойной женой

Буквально месяц назад Прохор Шаляпин в третий раз женился. Его избранницей стала миллионерша из Канады Татьяна Дэвис. В паре царила полная идиллия и гармония. Но счастье длилось всего три дня.
Через несколько суток после торжества супруга певца почувствовала себя плохо. У нее заподозрили коронавирус и увезли в больницу. Вслед за ней уехали родители Дэвис.
При всем желании артист не смог остаться вместе со своей любимой, так как ему нужно было улететь в Россию. В столице у него было назначено множество съемок. На какое-то время пропали новости о жене Шаляпина, пока тот не написал у себя в "Инстаграме", что она умерла.
Сегодня исполнитель выложил видео со своей супругой. На кадрах они весело и непринужденно прогуливаются по парку в Америке.
"И мы счастливы!" – говорит с экрана довольный прохор Шаляпин.
Окружение Шаляпина и его поклонники до сих пор не могут отойти от шока. Многие не могут поверить, что такое действительно может быть. По слухам, еще три недели назад Татьяна потеряла сознание и так и не смогла прийти в себя. Подписчики поддерживают 42-летнего Шаляпина в комментариях под постом.
"Сил вам моральных и телесных", "Держитесь, Прохор!", "Счастливая, красивая, жизнерадостная девушка, и вот ее нет...", "Очень жаль", "Какое горе, держитесь!" – написали они.
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