"Глазки грустные": поклонники Валерии переживают за состояние артистки

Валерия – частый пользователь социальной сети. Она постоянно делится с поклонниками информацией о том, что происходит у нее в жизни. Также она показывает, как растет ее маленькая внучка. Несмотря на то, что блондинка вместе с сыном и его супругой воспитывает девочку, она успевает отдыхать.
Недавно певица улетела в Будапешт, чтобы сделать подарок другу на день Рождения. Она не могла выкладывать фотографии и видео из столицы заранее, чтобы не сорвать сюрприз. Но как только праздник закончился, жена подюсера тут же написала огромный пост о своих впечатлениях о Венгрии.
В комментариях она не поленилась ответить своим фанатам. В основном, их заинтересовали вопросы о напитках в этой стране. Им захотелось узнать, что же европецы пьют по вечерам, раз чай, по словам Валерии, они не очень любят.
Даже под такой, казалось бы, позитивной фотографией нашлись комментарии хейтеров. Некоторым не понравилась внешность артистки.
"Глазки грустные", "Валерии эта прическа не идет", "В Будапеште лучше, наверное, чем в Москве. Может там и останешься жить?" – высказались недовольные.
Испольнительница не стала тратить свои силы и время на ответы на подобные комментарии. Конечно, она уже привыкла к таким сообщениям, но общаться с этими подписчиками не захотела.
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