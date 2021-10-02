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Шоу-бизнес
"Глазки грустные": поклонники Валерии переживают за состояние артистки

"Глазки грустные": поклонники Валерии переживают за состояние артистки

Валерия всегда честна и откровенна с подписчиками в "Инстаграме". Недавно они все вместе обсудили новый пост артистки.
прочитано 278 раз

Валерия – частый пользователь социальной сети. Она постоянно делится с поклонниками информацией о том, что происходит у нее в жизни. Также она показывает, как растет ее маленькая внучка. Несмотря на то, что блондинка вместе с сыном и его супругой воспитывает девочку, она успевает отдыхать.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Недавно певица улетела в Будапешт, чтобы сделать подарок другу на день Рождения. Она не могла выкладывать фотографии и видео из столицы заранее, чтобы не сорвать сюрприз. Но как только праздник закончился, жена подюсера тут же написала огромный пост о своих впечатлениях о Венгрии.

В комментариях она не поленилась ответить своим фанатам. В основном, их заинтересовали вопросы о напитках в этой стране. Им захотелось узнать, что же европецы пьют по вечерам, раз чай, по словам Валерии, они не очень любят.

Даже под такой, казалось бы, позитивной фотографией нашлись комментарии хейтеров. Некоторым не понравилась внешность артистки.

"Глазки грустные", "Валерии эта прическа не идет", "В Будапеште лучше, наверное, чем в Москве. Может там и останешься жить?" – высказались недовольные.

Испольнительница не стала тратить свои силы и время на ответы на подобные комментарии. Конечно, она уже привыкла к таким сообщениям, но общаться с этими подписчиками не захотела.

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Валерия. Фото: Pavel Kashaev /Global Look Press/ www.globallookpress.com
2 октября 2021, 13:46 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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