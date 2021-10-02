Волочкова выставила на всеобщее обозрение почерневшие ноги

В начале этого года Анастасия Волочкова объявила о расставании с мужчиной, части тела которого поклонники балерины могли наблюдать на ее снимках. Как выглядел избранник артистки, для многих так и осталось загадкой. Но, как выразилась сама танцовщица, свято место пусто не бывает.
Недавно Волочкова показала фото, на котором предстала сидя на коленях у нового мужчины. Как всегда, в кадр попали лишь его части тела. Следом балерина опубликовала снимок, на котором запечатлена в компании режиссера Кирилла Папакуля и сценариста Артема Баронецкого. Поклонники уже приписали артистке роман с одним из них.
Конечно, фанатам остается лишь гадать, с кем сейчас встречается знаменитая танцовщица и состоит ли в романтических отношениях вообще. Усомниться в том, что она не одинока, Анастасия не дает. Например, на днях она выставила в "Инстаграм" видео – в кадр попали кот Волочковой и абсолютно черные (из-за темных носков и тусклого освещения) ноги мужчины.
Напомним, ранее народный артист России Николай Цискаридзе дал большое интервью, в котором рассказал про Анастасию Волочкову. По словам артиста, балерина была одарена и подавала большие надежды, но однажды ее организм не справился с уровнем нагрузок.
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