"Топили и уничтожали": Цискаридзе о провалах Волочковой в балете

Артист балета, известный на весь мир, является авторитетом в мире балетного искусства. В его послужном списке огромное количество постановок и выступлений на самых высоких уровнях. На днях Николай дал интервью, в котором рассказал интересные подробности из своей биографии. Цискаридзе также высказался и о многих своих коллегах.
Скандальный имидж Анастасии Волочковой не дает покоя многим критикам и недоброжелателям. Ее балетные способности злопыхатели то и дело ставят под сомнение, считая ее карьеру полным провалом. У Цискаридзе на этот счет слегка иное мнение. Он считает, что "королева шпагата" была одарена и подавала большие надежды, просто в какой-то момент организм не справился с уровнем нагрузок. "Настя в какой-то момент стала уязвима", – говорит артист.
Волочкову затравили ее же воздыхатели. Когда она встречалась с главным спонсором Большого театра, худруки и труппа носили ее на руках, однако все быстро кончилось. "И эти же люди топили, уничтожали ее", – недоумевает Цескаридзе.
Также в интервью Николай Цискаридзе рассказал о встрече с принцессой Дианой и уроке балета с Наоми Кэмпбел. Представительница королевской семьи однажды посетила балет "Сильфида", там она заметила российского артиста и поразилась его таланту. В итоге протокол он танцевал один. А вот известная супермодель попросилась на урок к артисту. Наоми мечтала стать балериной в детстве и захотела взять урок у выдающегося танцора. Происходящее настолько восхитило диву, что она "встала на колено и поцеловала руку" Николаю.
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