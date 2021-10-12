Бывшая солистка сбежала из "ВИА Гры" из-за ревности Джанабаевой: Искала любой подвох и закатывала истерики

Татьяна Котова стала солисткой прославленной группы "ВИА Гра" в 2008 году. Артистка была счастлива такой возможности, но задержаться в коллективе ей не позволили. Уже сейчас она не скрывает: во всем был замешан мужчина.

Исполнительница призналась, что они с Альбиной Джанабаевой не поняли друг друга с первых минут. Некоторые коллеги помогали новенькой, но не она. Ситуация усугубилась в тот момент, когда Валерий Меладзе пошутил в адрес Татьяны. Тогда новая артистка восхитилась его умением представлять композиции, а он игриво отметил, что остановился в отеле, и она может зайти. Простить этого избранница звезды уже не смогла.

При этом уже сейчас Татьяна Котова подчеркнула, что понимает ее. "Я бы тоже так сделала", – призналась она. Однако в тот момент ситуация становилась тяжелее с каждым днем. Соперница не прощала новенькой ничего и специально внимательно следила за ней, выискивая любой подвох. После Альбина в деталях и с преувеличениями докладывала обо всем продюсеру.

Однажды у супруги Валерия Меладзе случилась истерика. Тогда перед концертом они с коллегами пили коньяк с яблочным соком. Выйдя на сцену, Татьяна "не удержалась" на ногах. Альбина Джанабаева не выдержала такого поведения коллеги.

По словам Котовой, она покинула группу "ВИА Гра" из-за травли. Она подчеркнула, что нервы сдали, а выносить постоянные конфликты стало очень тяжелой задачей. Она рассказала обо всем продюсеру, и он предложил ей помочь. Первые месяцы ее поддерживал сам Константин Меладзе и его команда.

