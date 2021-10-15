Пропавшая после смерти мужа Селезнева неожиданно появилась на публике

Наталья Селезнева давно не выходила на сцену родного Театра Сатиры, и на то были веские причины.

На днях в Театре Сатиры состоялась встреча труппы с новым начальством: вместо покинувшего свой пост Александра Ширвиндта худруком стал Сергей Газаров. Наталья Селезнева, проработавшая в этом театре около полувека, тоже приехала на собрание. Народная артистка в последнее время совсем пропала: она давно не выходила на сцену из-за проблем со здоровьем, поэтому для многих ее появление стало несколько неожиданным.

Наталья Игоревна рассказала "КП", что какое-то время она не была задействована в театре, потому что болела. 76-летняя актриса перенесла операцию по замене коленного сустава на титановый. По словам артистки, согласиться на это могла только сумасшедшая.

К тому же, около года назад Наталья Селезнева потеряла мужа – народного артиста СССР Владимира Андреева. После этого актрисе было очень тяжело. Она и сейчас чувствует одиночество, ведь супруги прожили вместе 52 года. Смерть мужа наложила на женщину большой отпечаток.

По словам Селезневой, в ее родном театре все теперь стало другим. При этом она надеется, что Театр Сатиры не станет повторять историю Театра Ермоловой с сокращением артистов, ведь в "Сатире" почти никогда не бывает конфликтов.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Наталья Селезнева влезла в скандал с Олегом Меньшиковым.