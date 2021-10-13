"Животные!": Брызжущая слюной Поплавская втоптала в грязь семью Распутиной

В студии шоу "Прямой эфир" совсем недавно произошел громкий скандал с участием пасынка и дочери Маши Распутиной. Наследница певицы Мария явилась к Андрею Малахову, упрекая своего старшего брата Романа в сексуальных домогательствах и угрозах убийства. Обвиняемый мужчина дал отпор сестре и публично осрамил Машу Распутину. Грязные разборки родственников впечатлили гостей студии, в число которых вошла Яна Поплавская. Актриса бурно разбранила главных героев передачи.
Возмущенная артистка от ярости с трудом смогла сформулировать мысли. Она взяла микрофон и во всеуслышание обратилась к сидящим в зале зрителям. "Если вы хотели увидеть животных, вот вы их увидели! Эта программа, наверное, нужна для того, чтобы люди понимали, до какой низости, мерзости, гадости и подонства...", — выразилась кинодива, так и не окончив предложение.
Выступление звездной блондинки прервал родственник Маши Распутиной. Он начал пререкаться с женщиной, пытаясь доказать свою правоту. Яна Поплавская не стала молчать в ответ. "Вы встали и вываливаете свое говно!" — закричала на Романа знаменитость. Но дальнейшая суматоха в компании неприятных людей все-таки заставила актрису ретироваться. Яна Поплавская отдала микрофон и, махнув рукой, покинула студию, не желая продолжать общение.
Напомним, звезда фильма "Про Красную Шапочку" поддерживает теплые отношения с родственниками. В сентябре она поделилась совместным снимком со своей падчерицей Елизаветой. Россияне пришли в восторг от того, как нежно Яна Поплавская относится к дочери своего мужа.
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