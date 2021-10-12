"Бомжиха, вылетит из дома на ***": Угодивший в секс-скандал пасынок вылил ушат помоев на Распутину

Поп-звезду унизили на федеральном канале. Маша Распутина живет в конфликтной семье.

На всю страну прогремела новость о проблемах родственников Маши Распутиной. На шоу "Прямой эфир" дочь певицы обвинила брата Романа Захарова в домогательствах и насилии, после чего он выступил с речью и опорочил доброе имя своей мачехи. По словам мужчины, Маша Распутина — отвратительный человек, который всех презирает и достигает целей с помощью гениталий.

При этом пасынок певицы отметил, что очень любит творчество своей мачехи. Роман признает Машу Распутину выдающейся артисткой и с удовольствием слушает ее песни. Тем не менее Захаров не считает талант поводом для высокомерия, в котором обвиняет знаменитость. "Первый раз в жизни вижу, чтобы человек ненавидел всех людей. Все черти, все ее недостойны. Она такая звезда, королева, а остальные все обслуга", — выразился родственник поп-дивы.

Мужчина заявил, что Маша Распутина не расписана с его отцом, а венчание было лишь для отвода глаз. По его словам, в конце 90-х, было модно брать звезд в любовницы, что и сделал избранник певицы ради имиджа. "По сути Маша со своей дочкой — они бомжихи, им даже жить негде. Сейчас с отцом чего-нибудь случится, вылетят на ***", — сказал Роман Захаров в порыве эмоций.

В конце программы, где дочь Маши Распутиной и Роман Захаров выясняли отношения, разгорелись бурные обсуждения. Актриса Яна Поплавская не выдержала и публично оскорбила пасынка поп-звезды, а потом покинула студию. "Вы ублюдок!" — выплеснула чувства блондинка.