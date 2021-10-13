Распутина плюнула в лицо схватившему ее за волосы брату: Предлагал интим в 17 лет!

В какой-то момент девушка просто вышла из себя и набросилась на родственника. Мария начала избивать Романа кулаками, но строить из себя джентельмена мужчина не стал. Он быстро среагировал, бросил сестру на пол и резко схватил за длинные волосы. От подобного поведения гостей студии потерял дар речи даже сам ведущий, который за свою жизни видел много конфликтов.
Андрей Малахов попытался попросить коллег уйти из эфира. Все дело в том, что разнять сражающихся не мог никто. Все закончилось появлением охранников, которые силой растащили родственников в разные стороны. Оказалось, что Мария сломала брату очки. Этот факт ему крайне не понравился.
Роман тут же иронично отметил, что аксессуар якобы стоит дороже, чем жизнь сестры. Кричащие родственники разошлись по сторонам, а дочь Маши Распутиной в какой-то момент даже ушла за кулисы, чтобы перевести дух. Она заявила, что брат назвал ее родительницу женщиной легкого поведения, а также уверила, что он якобы "предлагал ей секс в 17 лет".
После всех слов Мария плюнула в лицо Роману, а тот снова попытался накинуться на нее с кулаками. Сделать этого молодому человеку не дали. Андрей Малахов оказался крайне впечатлен ситуацией. Он отметил, что сама знаменитость сейчас, скорее всего, хочет лишь одного – оказаться в Гималаях.
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