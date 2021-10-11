"Урод и извращенец": Запуганная кровавыми угрозами дочь Распутиной обвинила брата в насилии

Дочь певицы от предпринимателя Виктора Захарова на всю страну сообщила о чудовищных сюрпризах, которые поступают ей анонимно. Девушке отправляют расписанные кровью бумаги, на которых содержатся бранные оскорбления и угрозы. 20-летняя Мария подозревает в эмоциональном насилии двух людей: свою подругу Анну и сводного брата Романа. Последний, по словам пострадавшей, уже давно склоняет ее к сексуальной связи и отличается жестокостью. Наследница Маши Распутиной попросила о помощи.
Девушка призналась, что однажды пошла на поводу у брата и поцеловалась с ним на камеру. Это видео Роман отправил отцу и мачехе, заставив их выйти из себя. "Мама скинула ему громадное сообщение: "Ты урод и извращенец, совращаешь мою молодую дочь!", — заявила Мария Захарова в рамках шоу "Прямой эфир". Дочь артистки уверена, что ее родственник неадекватный, ведь он уже бил ее в общественном месте, да так, что пришлось вмешаться полиции.
А вот Роман упреки в свой адрес отрицает. "Для меня она дешевая шкура! Чего к ней приставать-то? На нее посмотреть страшно!" — высказался 42-летний мужчина о сестре. По его словам, Захаровой нравится чувствовать себя сексуально привлекательной для него. Однако в сложившейся ситуации Роман винит не сестру, а Машу Распутину.
Мария Захарова объявила о том, что брат подумывал жестоко расправиться со своей мачехой. "Меня твоя мама начинает бесить. Наверное, я ее зарежу", — так девушка процитировала слова Романа. Она считает, что этот мужчина действительно может совершить тяжкое преступление. Дочь Маши Распутиной хочет, чтобы брат ответил за шокирующие слова, которые он произносил.
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