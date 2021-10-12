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Шоу-бизнес
Слишком поздно: Болезни атаковали семью певицы Валерии

Слишком поздно: Болезни атаковали семью певицы Валерии

Медицинское обследование Лианы Шульгиной показало жуткий результат. Родственница певицы Валерии серьезно больна.
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Счастью певицы Валерии еще недавно не было предела. В первый день 2021 года на свет появилась внучка звезды, которую назвали Селин. Казалось, год начался для артистки максимально удачно, но дальнейшие события страшно омрачили ее. Весной едва не скончался от ковида Иосиф Пригожин, а теперь стало известно, что невестка певицы Валерии подорвала здоровье. После родов у Лианы Шульгиной обнаружили букет болезней.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Молодая мать лично сообщила о проблемах в профиле "Инстаграм". В разделе "Сторис" невестка звезды перечислила, что именно не так с ее организмом. "Гормоны, щитовидка + хронические вылезли, которые не беспокоили лет пять, наверное", — поделилась Лиана Шульгина. Модель призналась, что слишком поздно спохватилась и теперь придется лечиться. "Если бы вернуть время назад, не допустила бы этого 100%", — написала родственница певицы Валерии.


Однако на здоровье Лиана не зацикливается, а вовсю готовится к дню рождения мужа Арсения. Сыну певицы Валерии 8 ноября исполнится 23 года. Супруга уже сделала ему подарок, которым мужчина поспешил похвастаться в личном блоге. Лиана Шурыгина преподнесла избраннику новую модель IPhone, а заранее это сделала, чтобы никто ее не опередил. "Смотрите, вот такие жены должны быть", — обратился Арсений Шульгин к своим подписчикам.

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Певица Валерия. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 12 октября 2021, 18:55 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак

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