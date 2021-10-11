Волочкова обвинила руководство Большого театра в смерти актера

Анастасия Волочкова, которая отдала Большому театру 18 лет своей жизни, назвала причину трагической смерти актера.

Во время показа оперы "Садко" в Большом театре 9 октября 37-летнего актера Евгения Кулеша убило декорацией. Все произошло на глазах у зрителей. Многотонная конструкция опустилась прямо на голову артиста. В результате он скончался на месте от открытого перелома черепа.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова обвинила в трагедии руководство театра. По ее словам, вопросы безопасности беспокоят руководство в последнюю очередь.

Волочкова уверена, что в театре процветает мошенничество. Также она отметила, что за гибель актера, скорее всего, никто из виновников трагедии отвечать не будет.

"Руководству Большого театра сейчас далеко не до творчества и не до мер безопасности. Там творится полный беспредел, который они творят безнаказанно, отмывание денег", – сказала народная артистка России в беседе с телеграм-каналом "Радиоточка НСН".

Анастасия Волочкова добавила, что не была в Большом театре с 2003 года, но уже тогда в театре были грубейшие нарушения техники безопасности. По ее словам, во время реконструкции Большого театра были украдены колоссальные суммы денег. Она уверена, что проблемы замалчиваются.



Волочкова призвала администрацию президента заняться беспределом, который творится в Большом театре.

По факту смерти актера Евгения Кулеша на сцене Большого театра СК РФ проводит доследственную проверку.