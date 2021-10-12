Ивлеева после развода оставила Элджея без дома

Телеведущая забрала у бывшего возлюбленного огромный общий особняк, земельный участок и гараж. У музыканта осталось лишь два автомобиля.
Дом звезды находится в подмосковном коттеджном поселке "Старый Свет". Роскошный двухэтажный особняк площадью 364 квадратных метра теперь полностью в распоряжении Насти Ивлеевой. Общая стоимость полученного при разводе имущества теледивы составляет порядка 150 миллионов рублей.
Примечательно, что до сентября у исполнителя и ведущей в доме были равные доли. Теперь у Элджея осталась лишь прописка в квартире матери в Новосибирске.
Напомним, Анастасия Ивлеева и музыкант прожили вместе два года. Звездная пара говорила о том, что у них не получилось построить счастливую семью.
Поклонники до последнего надеялись, что экс-супруги поймут свою ошибку и воссоединятся, но этого не произошло. Ранее пользователи Сети пришли в ужас от вида рэпера. Многим показалось, что музыкант сильно сдал после развода с Настей Ивлеевой. На одном из последних кадров в соцсети он выглядит мрачным осунувшимся. Певец будто постарел лет на 20, сменив имидж.
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