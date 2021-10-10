Лишенный наследства принц Гарри сгорает со стыда из-за денег

Герцог Сассексский попал в незавидное положение из-за материальных проблем. Принц Гарри заключил многомиллионную сделку вопреки желанию.

Отвернувшись от влиятельных родственников, принц Гарри обрек себя и Меган Маркл на поиск средств к существованию. Супруги основали продюсерскую компанию, и в прошлом году заключили сделку с платформой Netflix на 100 миллионов долларов. По контракту сервис обязуется транслировать программы герцогов Сассекских. В интервью принц Гарри признавался, что на такое сотрудничество его сподвигло не желание поделиться прекрасным, а острая финансовая нужда. И вот теперь королевский внук пожинает плоды своих поступков.

На днях платформа Netflix выпустила мюзикл о принцессе Диане, который жестко раскритиковала общественность. Рецензенты решили, что авторы постановки исказили факты о леди Ди и приподнесли часть истории в неблаговидном ключе.

Принц Гарри по этому поводу хранит молчание, причину которого раскрыл редактор Daily Mail Ричард Иден. "Дело в том, что у него нет контроля, он только что подписал сделку с огромным стриминговым гигантом, руководители которого могут делать то, что им нравится", — выразился аналитик.

Королевский эксперт Кейт Мэнси полагает, что принц Гарри, как и Меган Маркл, находится в неловком положении и стыдится того, что решился на сделку лишь ради денег. Незавидное положение герцога подкрепляет еще и то, что дед не включил его в свое завещание, таким образом лишив наследства.