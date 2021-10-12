"Я очень сочувствую ему": друг о завершении карьеры и достатке перенесшего инсульт Моисеева

Ким Брейтбург – один из самых известных в стране композиторов, аранжировщиков и продюсеров. Он написал более 600 песен для российских звезд. Правда, сегодня эстрада ему мало интересна – он предпочитает работать в музыкальном театре. Поэтому приглашение маэстро к участию в Национальном фестивале и премии "Музыкальное сердце театра" в Новосибирске кажется логичным. После церемонии награждения с ним встретился корреспондент "Дни.ру".

"Я отдалился от шоу-бизнеса и сегодня работаю в театре, сочинительство, постановки и продюсирование занимают все мое время, – признался Брейтбург. – Мне это все больше интересно и я не слежу за тем, что происходит на эстрадной сцене".

А на сегодня сцене бал правят блогеры и прочие тиктокеры. Но Брейтбург ничего странного в этом не видит. "У каждого времени есть свои герои, – полагает он. – Мы вообще часто сталкиваемся с тем, что нечто, считаемое нами дурновкусием, вдруг становится популярным. Не буду называть имена – их все и так знают. Поэтому не стоит относиться к тому, что нам лично не нравится, скептически".

Среди хитов, которые в разное время написал Ким Брейтбург, немало песен и для Бориса Моисеева – "Татуировка", "Петербург-Ленинград" (дуэт с Людмилой Гурченко), "Голубая луна" (дуэт с Николаем Трубачом). Но теперь все совместные творческие проекты в прошлом.

"Работа с ним – это довольно плодотворный период в моей жизни, да и шоу его мне нравились, хотя он, конечно, никакой не вокалист, а шоумен, – пояснил Брейтбург. – Но с некоторых пор я перестал следить за Борей и его судьбой. Знаю, что в основном он проводит время дома и более-менее нормально себя чувствует. Но, к сожалению, его артистическая карьера завершена. Я очень сочувствую ему".

В прессе время от времени мелькает информация, будто 67-летнему Моисееву нужна финансовая помощь. Но Брейтбург с этим не согласен. "Я не берусь судить, но, мне кажется, в материальном плане у Бори все в порядке, он не бедствует" – заверил композитор.

Напомним, в декабре 2010 года Борис Моисеев госпитализирован с инсультом. С каждым днем состояние артиста ухудшалось и в итоге он был введен в кому, ему подключили аппарат искусственной вентиляции легких. После приступа у певца осталась обездвиженной верхняя губа и левая рука, а также несколько затруднена речь. Пару лет назад он попытался продолжить свою музыкальную карьеру и выпустил новый трек, но на сцену вернуться так и не смог.