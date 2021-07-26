Кабаева откровенно о романе с известным певцом: Он очень крутой

В ноябре прошлого года дива развелась с чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым. Громкий роман оборвался внезапно для многих. Она рассказала о том, как началась ее карьера в столице.



Некоторое время назад Саше Кабаевой отчаянно приписывали роман с популярным рэпером Тимати. Однако правду так никто и не узнал. Журналисты поинтересовались у знаменитости, как состоялось их знакомство. Она отметила, что в то время работала танцовщицей в Soho Rooms. Тогда она много общалась со звездами, выступающими на мероприятиях заведения.

Так, одним из артистов оказался Тимати. Но это была уже не первая встреча. Когда дива только прибыла в Москву, она ходила по самым разным кастингам. Она хотела стать арт-директором съемок для новой коллекции лейбла Тимати. Каждому из восьми претендентов на должность было необходимо организовать съемку. Тогда на последние деньги Кабаева сделала все возможное, но ее не взяли.

Позднее она узнала, что Тимати ищет моделей для той же съемки. Она приехала и увидела в помещении свои снимки. Тогда Саша Кабаева поинтересовалась, кому принадлежат работы, но ответ получила невнятный. Через несколько дней ее пригласили стать лицом коллекции.

Уже сейчас знаменитость признается, что никогда не рассматривала рэпера в качестве будущего избранника, несмотря на все слухи. "Он очень крутой человек", – полагает она. По мнению Саши, Тимати прекрасный начальник и замечательно относится к команде.

