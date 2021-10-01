"Может обломаться": Шаляпина предупредили о проблемах с наследством умершей жены-миллионерши

Адвокат Сергей Жорин усомнился в том, что Прохор Шаляпин сможет запросто получить состояние покойной супруги Татьяны Дэвис.

Прежде всего, юрист отметил, что известие о кончине женщины может быть фейком. Кроме того, если брак певца с канадской бизнесвумен не был зарегистрирован по закону, то звезда не сможет претендовать на наследство.

Дело в том, что сейчас модно имитировать выездные свадьбы, при этом зачастую один из влюбленных не знает о том, что регистрация является всего лишь бутафорией. Также Сергей Жорин добавил, что Татьяна Дэвис могла не вписать Прохора Шаляпина в завещание.

Однако если исполнитель с женой успели уладить между собой все юридические нюансы и все-таки официально зарегистрировали брак, то у артиста есть все шансы получить наследство покойницы. Если только история с миллионами предпринимательницы не является ложью.

Адвокат объяснил, что часто оказывается, что кредитов у человека больше, чем активов, либо данные о богатствах просто были фикцией. Он отметил, что в этом случае безутешный вдовец Прохор Шаляпин "может еще обломаться".

Напомним, свадьба певца и бизнесвумен состоялась в июле в Лас-Вегасе. Вскоре после торжества жену Прохора Шаляпина госпитализировали с коронавирусом. Ее подключили к аппарату ИВЛ, а потом ввели в искусственную кому, из которой она уже так и не вышла. В своем микроблоге артист сообщил, что убит горем и не может поверить в случившееся.