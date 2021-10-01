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Шоу-бизнес
"Может обломаться": Шаляпина предупредили о проблемах с наследством умершей жены-миллионерши

"Может обломаться": Шаляпина предупредили о проблемах с наследством умершей жены-миллионерши

Адвокат Сергей Жорин усомнился в том, что Прохор Шаляпин сможет запросто получить состояние покойной супруги Татьяны Дэвис.
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Прежде всего, юрист отметил, что известие о кончине женщины может быть фейком. Кроме того, если брак певца с канадской бизнесвумен не был зарегистрирован по закону, то звезда не сможет претендовать на наследство.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Дело в том, что сейчас модно имитировать выездные свадьбы, при этом зачастую один из влюбленных не знает о том, что регистрация является всего лишь бутафорией. Также Сергей Жорин добавил, что Татьяна Дэвис могла не вписать Прохора Шаляпина в завещание.

Однако если исполнитель с женой успели уладить между собой все юридические нюансы и все-таки официально зарегистрировали брак, то у артиста есть все шансы получить наследство покойницы. Если только история с миллионами предпринимательницы не является ложью.

Адвокат объяснил, что часто оказывается, что кредитов у человека больше, чем активов, либо данные о богатствах просто были фикцией. Он отметил, что в этом случае безутешный вдовец Прохор Шаляпин "может еще обломаться".

Напомним, свадьба певца и бизнесвумен состоялась в июле в Лас-Вегасе. Вскоре после торжества жену Прохора Шаляпина госпитализировали с коронавирусом. Ее подключили к аппарату ИВЛ, а потом ввели в искусственную кому, из которой она уже так и не вышла. В своем микроблоге артист сообщил, что убит горем и не может поверить в случившееся.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 19:54 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость867882
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Безутешный вдовец- смех….. Меркантильный неприятный слащавый фрик
Гость869724
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Принесут её домой, она окажется- живой....Чушь! И ведь не боятся гневить Господа? Хайп ради пиара? Пиарить что, у этого пробитого заднего привода? Роток отремонтировал, для дороговизны минетирования.
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