"Повезло тебе": жена эмоционально обратилась к онкобольному Юдашкину после гей-скандала

Супруга кутюрье призналась, что Валентин Юдашкин остается главным мужчиной в ее жизни. 63-летняя дизайнер решила высказать в важную для пары дату.

Марина Юдашкина посвятила мужу трогательный пост в своем инстаграм-аккаунте. Женщина адресовала послание избраннику в годовщину брака. Она дала понять, что никакие грязные слухи не способны поколебать благополучие их семьи.

"Валечка! 33 года вместе! С годовщиной нашей свадьбы!", – поздравила Валентина Юдашкина жена. Она призналась в любви модельеру и отметила, что он самый лучший. По словам Марины, Валентин не нашел бы хозяйки расторопней, чем она.

"Повезло тебе, любимый, меня встретить на пути", – отметила супруга дизайнера. "Ты один в моей судьбе, и найти я не смогла бы мужа лучшего себе", – написала женщина.

Напомним, больного раком модельера втянули в грязный гей-скандал. В Сеть слили переписку, в которой 47-летний артист балета Николай Цискаридзе якобы обращается к Валентину Юдашкину и просит, чтобы тот "одевал и раздевал" его, при этом "попадая в промежутки". Собеседник танцора отвечает, что сейчас улетает к маме в Израиль, однако после этого с радостью готов встретиться.

Добавим, что подлинность переписки вызывает сомнения. Не представлено никаких доказательств, что она действительно имела место.