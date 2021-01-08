Бизнесмен Чиняев погряз в долгах после слухов о романе с Полиной Гагариной

Похоже, что отношения с российской певицей приносят одни лишь убытки новоиспеченному возлюбленному. Потенциальный избранник Гагариной является известным саунд-продюсером. У Владимира своя звукозаписывающая студия, благодаря которой он и познакомился с Полиной.
К частым клиентам Чиняева относятся Олег Газманов, Алексей Воробьев и Нюша. Несмотря на толстую записную книжку, бизнес Владимира претерпевает некоторые трудности. Выяснилось, что он еще и государству задолжал.
Возлюбленному Гагариной предоставили счет в 36 тысяч рублей. Более того, у музыкального продюсера имеются долги за налог на недвижимость – 2 500 рублей и 23 500 рублей за пользование автомобилем.
Не стоит забывать и о семейном положении Чиняева. Потенциальный бойфренд Полины давным-давно женат и воспитывает двух детей. Напомним, что слухи о конфликтах в семье Гагариной появились в начале прошлого года. Поговаривают, что экс-супруги сразу же разъехались и тщательно скрывали свои отношения. К слову, с Исхаковым певица познакомилась во время рабочего процесса. Не похоже ли это на ее первую встречу с Чиняевым?
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