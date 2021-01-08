Все участники – актеры? Сафронов сдал "Битву экстрасенсов" с потрохами после увольнения

Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" Сергей Сафронов рассказал о том, что было на проекте про людей с паранормальными способностями. Иллюзионист поделился любопытной информацией об участниках шоу.

Когда Сергей Сафронов впервые появился на программе "Битва экстрасенсов", он поставил себе задачу разоблачить героев проекта и доказать публике, что они блефуют. Мужчина был уверен, что благодаря актерскому образованию и профессии иллюзиониста сможет вывести обманщиков на чистую воду. Несмотря на то, что исполнить задуманное артисту не удалось, он внимательно проанализировал ситуацию в закулисье шоу и сделал выводы. Сейчас Сергей Сафронов по-прежнему убежден в том, что экстрасенсов не существует.

Известный фокусник считает, что участники шоу – хорошие актеры, которые умеют драматично выступать перед камерой и воздействовать на эмоции окружающих. Никто из экстрасенсов, с которыми общался Сергей Сафронов, не смог убедить иллюзиониста в том, что обладает сверхвозможностями. Некоторое время артисту казалось, что среди героев проекта есть выдающиеся персоны, но он счел их поведение лукавым и наигранным. Одна из участниц шоу сильно заинтриговала иллюзиониста, но он не поверил ей настолько, чтобы согласиться прийти к ней на индивидуальный прием.

Напомним, что Сергея Сафронова уволили с проекта "Битва экстрасенсов" после громкого скандала. Это случилось из-за того, что ясновидящая Алина Вердиш обвинила ведущего во взяточничестве. По словам женщины, Сергей Сафронов получал плату от участников проекта за помощь в прохождении испытаний.