Жаждущим уединиться Лазареву и его другу пришлось прятаться от строителей

Сергей Лазарев перестал скрывать, что находится на отдыхе вместе со своими другом Александром Малиновским. Мужчины даже виллу общую арендовали. Однако поездка приобрела новые краски после заселения. Выяснилось, что все комнаты артистов похожи на прозрачные коробки, в которых невозможно спрятаться.

Подобный интерьер стал еще одной проблемой звезд. Им пришлось искать новое место жительства, потому что они остались недовольны расположением ванной и спальной комнаты на вилле, которую они забронировали изначально.

Дело в том, что окна во всех комнатах выходили на стройку, на которой постоянно ошивались местные рабочие. Строители спокойно могли заглянуть в самый неподходящий момент и застать мужчин врасплох.

"Все остальное еще терпимо, но представляешь, ты моешься, голый стоишь, а на тебя там смотрят", – Алекс обратился к Сергею.

Похоже, что Лазарев не так уж и переживал из-за вмешательства балийских мужчин. Однако артист согласился на переезд и уже к вечеру нашел новую виллу. Стоит отметить, что звезды приехали не одни. Компанию Сергею и Александру составили две девушки.

Напомним, что ранее Лазарев сообщал в личном блоге "Инстаграм", что путешествует с "возлюбленным". Многочисленная аудитория была шокирована подобным заявлением и не могла поверить, что Сергей окончательно переключился на мужчин.