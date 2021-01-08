Жаждущим уединиться Лазареву и его другу пришлось прятаться от строителей

Подобный интерьер стал еще одной проблемой звезд. Им пришлось искать новое место жительства, потому что они остались недовольны расположением ванной и спальной комнаты на вилле, которую они забронировали изначально.
Дело в том, что окна во всех комнатах выходили на стройку, на которой постоянно ошивались местные рабочие. Строители спокойно могли заглянуть в самый неподходящий момент и застать мужчин врасплох.
"Все остальное еще терпимо, но представляешь, ты моешься, голый стоишь, а на тебя там смотрят", – Алекс обратился к Сергею.
Похоже, что Лазарев не так уж и переживал из-за вмешательства балийских мужчин. Однако артист согласился на переезд и уже к вечеру нашел новую виллу. Стоит отметить, что звезды приехали не одни. Компанию Сергею и Александру составили две девушки.
Напомним, что ранее Лазарев сообщал в личном блоге "Инстаграм", что путешествует с "возлюбленным". Многочисленная аудитория была шокирована подобным заявлением и не могла поверить, что Сергей окончательно переключился на мужчин.
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