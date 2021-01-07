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"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг

Андрей Аршавин. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com.
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина объяснила, почему прячет лицо. Алиса Казьмина сообщила о недуге.
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Уже неделю в Сети обсуждают странное поведение бывшей супруги популярного спортсмена. На свежих снимках в соцсетях Алиса Казьмина прикрывает лицо руками, поэтому многие решили, что экс-жена знаменитости стесняется последствий неудачной пластической операции.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Алиса Казьмина решила расставить все точки над i. Она сообщила о серьезных проблемах со здоровьем.

"Меня болезнь поразила, где максимум год живут. И не после какой пластики. Просто иммунодефицит и стал развиваться васкулит. Аутоиммунная система начала просто сжирать меня", – написала бывшая избранница спортсмена, общаясь с комментаторами личного микроблога.

Казьмина подчеркнула, что за месяц перенесла две операции по медицинским показаниям и готовится к еще одной. Врачи, по словам девушки, сохранили ей жизнь. Алиса очень переживает из-за того, что дети видят ее изменившуюся внешность. "Красивое лицо мое покромсала болезнь", – отметила она. Слухи о неудачной пластике Казьмина назвала ерундой.

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Публикация от Аlisa KazminaArshavina_МБ (@arshavina_alisia__mb)

Отметим, что признание бывшей возлюбленной Андрея Аршавина шокировало подписчиков. Пользователи Сети пожелали Алисе Казьминой побыстрее побороть недуг.

Напомним, васкулит – это аутоиммунное заболевание при котором страдают стенки сосудов. В процессе развития болезнь поражает жизненно важные органы и системы.

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Автор: 7 января 2021, 17:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальные фото предполагаемой любовницы Андрея Аршавина

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