Меган Маркл отказалась от своей фамилии

После того как супруги переехали в Америку и поселились в Калифорнии, они подписали договор с одной из крупных кинокомпаний на создание авторского подкаста и серии документальных фильмов. Как оказалось, теперь в материалах Меган Маркл подписывается без указания фамилии своего отца.
Сейчас рядом с именем Меган стоит просто титул – "герцогиня Сассекская". Неясно, с чем связано решение супруги принца Гарри отказаться от фамилии. Впрочем, принц Гарри также подписался не полным именем, ограничившись лишь скромным дополнением "герцог". Стоит отметить, что Меган Маркл может использовать вместо фамилии свой титул, как это делают многие, "пришедшие" в королевскую семью.
Напомним, осенью прошлого года герцогиня Сассекская рассказала, что пережила выкидыш. По слухам, это случилось летом 2020 года. Тогда супруга принца Гарри меняла подгузник своему первенцу Арчи и вдруг почувствовала сильную боль внизу живота. Меган Маркл доставили в больницу, к сожалению, ребенка она потеряла.
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