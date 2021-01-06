Звезда "Дома-2" осталась у разбитого корыта с дочерью после закрытия шоу

У заядлого ловеласа телепроекта "Дом-2" есть двое детей. В 2014 году Александр Задойнов стал отцом во второй раз, находясь в отношениях на скандальном шоу. Стоит отметить, что экс-супруги до сих пор конфликтуют из-за дочери.
Если верить Камирен, то мужчина не платит алименты и отлынивает от воспитания ребенка. Напомним, из-за того, что Задойнов уклонялся от своих прямых обязанностей, его приговорили к 60-ти часам исправительных работ. Похоже, что уборка в городе пошла на пользу Александру, и уже в сентябре этого года он начал осуществлять ежемесячный перевод денежных средств.
Однако сама Элина настрого запретила бывшему возлюбленному подходить к дочери. Она планирует лишить Александра родительских прав и навсегда зарыть топор бессмысленной войны.
Несмотря на то, что проект "Дом-2" переезжает на интернет-площадку, рейтинги Камирен пока не падают. Девушка успела прокомментировать закрытие шоу.
"Именно ТНТ давал лоск и статус. Каналу надо идти дальше. Видимо, они оставили этот балласт. И так тащили его последние лет пять на себе", – откровенно заявила Элина.
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