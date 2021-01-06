Стало известно о беременности звезды фильма "Ла-Ла Ленд"

В семье звезды фильма "Ла-Ла Ленд" грядет пополнение. Эмма Стоун скоро станет матерью.

Пандемия COVID-19 не помешала популярной актрисе выйти замуж за возлюбленного. Свадьба периодически откладывалась, но в конце концов Эмме Стоун удалось вступить в брак с Дейви Маккери в 2020 году. Звезда фильма "Ла-Ла Ленд" не любит афишировать подробности личной жизни, поэтому о свадьбе ее поклонникам практически ничего не известно. На днях выяснилось, что Эмма Стоун уже давно беременна и пытаться скрывать живот смысла уже не видит.

В Сети появились свежие кадры популярной американской артистки. Фотограф издания "Daily Mail" заснял 32-летнюю знаменитость на прогулке с подругой в Лос-Анжелесе 30 декабря минувшего года. Актриса надела на улицу в легкий черный джемпер, лосины, кепку и спортивные кроссовки. Не позабыла женщина и о безопасности – надела защитную маску. Судя по кадрам, Эмма Стоун находится на большом сроке беременности.

Ранее актриса не давала комментариев об "интересном положении". Недавно артистке предлагали сыграть роль в картине "Вавилон" с Брэдом Питтом, но она отказалась. Некоторые считали, артистку просто не устроил рабочий график, но теперь все убеждены – у Эммы Стоун заботы совсем не о карьере.