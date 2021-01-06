"Пронес меня на руках": Свиридова задумалась о глубокой старости

Наследник Алены Свиридовой отпраздновал 17-й день рождения. Однако вместо традиционной речи, он получил обращение матери, представляющей себя в преклонном возрасте.

Радостным событием певица поделилась в личном блоге в "Инстаграм". Там Алена опубликовала фотографию, на которой был запечатлен статный молодой человек. Младший наследник Свиридовой собрал не только хвалебные комментарии, но и массу трогательных слов в честь дня рождения.

Сама же исполнительница не стала давать напутствий пасынку, а только лишь заявила, что надеется на его сильное мужское плечо. Ведь через несколько лет артистка спокойно отправится на пенсию. Правда жить она собирается не рядом с родственниками, а в одной из европейских стран. Например, во Франции.

"Просто хочу, что бы ты нашел свою дорогу в жизни и был счастлив. И чтобы обязательно пронес меня на руках по Елисейским Полям, когда я буду маленькой старушкой и устану от долгой ходьбы. Ты обещал", – настойчиво заверила Алена.

Многочисленная аудитория не стала скрывать своего удивления и обратилась к певице с вопросами. Публика не могла понять, почему 17-летний мальчик уже сейчас должен знать о тяжелой ноше, которую на него взвалят через несколько десятков лет.