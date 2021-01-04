86-летний Басилашвили угодил в больницу со страшной болезнью

Следом за Алисой Фрейндлих и Василием Лановым 86-летний Олег Басилашвили серьезно захворал. Лечением актера занимаются специалисты.

Звезда фильма "Вокзал для двоих" госпитализирована из-за заражения коронавирусом. Такую информацию предоставили по месту работы Олега Басилашвили – в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Мужчина получает медицинскую помощь в петербургской больнице.

Дочь знаменитого актера Ксения объявила, что из-за преклонного возраста врачи порекомендовали звезде обосноваться в стационаре, не уезжая домой. Близкие Олега Басилашвили не стали противоречить специалистам и согласились оставить мужчину под контролем больничного персонала. По словам Ксении, Олег Валерьянович не жалуется на самочувствие. Женщина убеждена – артист в нормальном состоянии, признаков удручающих последствий нет, как и поражений, которые часто возникают из-за воздействия на организм коварного вируса.



Олег Басилашвили бережно относился к своему здоровью и долгое время не покидал пределы дома, так как боялся стать жертвой ковида и потерять жизненный тонус. У мужчины хроническая болезнь легких, осложнение которой может привести к ужасным результатам. Несмотря на следование мерам предосторожности, Олег Басилашвили не смог оградить себя от заразы и теперь ему предстоит бороться с недугом во что бы то ни стало.