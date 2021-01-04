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86-летний Басилашвили угодил в больницу со страшной болезнью

86-летний Басилашвили угодил в больницу со страшной болезнью

Олег Басилашвили. Фото: Yury Pilipenko/Russian Look/www.globallookpress.com
Следом за Алисой Фрейндлих и Василием Лановым 86-летний Олег Басилашвили серьезно захворал. Лечением актера занимаются специалисты.

Продолжение: "Гном Гномыч-2": Рудковская впервые показала лицо маленького сына
прочитано 1640 раз

Звезда фильма "Вокзал для двоих" госпитализирована из-за заражения коронавирусом. Такую информацию предоставили по месту работы Олега Басилашвили – в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Мужчина получает медицинскую помощь в петербургской больнице.

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Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Дочь знаменитого актера Ксения объявила, что из-за преклонного возраста врачи порекомендовали звезде обосноваться в стационаре, не уезжая домой. Близкие Олега Басилашвили не стали противоречить специалистам и согласились оставить мужчину под контролем больничного персонала. По словам Ксении, Олег Валерьянович не жалуется на самочувствие. Женщина убеждена – артист в нормальном состоянии, признаков удручающих последствий нет, как и поражений, которые часто возникают из-за воздействия на организм коварного вируса.

Олег Басилашвили бережно относился к своему здоровью и долгое время не покидал пределы дома, так как боялся стать жертвой ковида и потерять жизненный тонус. У мужчины хроническая болезнь легких, осложнение которой может привести к ужасным результатам. Несмотря на следование мерам предосторожности, Олег Басилашвили не смог оградить себя от заразы и теперь ему предстоит бороться с недугом во что бы то ни стало.

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Автор: 4 января 2021, 14:13 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Валентина Львова и её друзья.
Ответить
Гостьй
Я не пойму, эти старые актеры на работу, что ли в театр ходят? Почему они все перезаразились?! Я так думаю, что самоизоляцию они игнорят?! Ведь находятся в конкретной группе риска, побереглись бы! Здесь дома- то сидишь, нос не кажешь на улицу, и то страшно, что кто-нибудь из родных ненароком принесет эту заразу!
Я не понимаю Вас, уважаемый!!!
АРТИСТ всегда или на сцене,
или в кино, или телевизор перед Вами!!! Артист всегда занят или он не артист(НАСТОЯЩИЙ)!!!!!!!
Валентина Львова и её друзья.
Ответить
Желаем Вам и Супруге скорого
выздоровления!!! Ждём новых
ролей!!!!
Валентина Львова и её друзья.
Ответить
ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ БОЛЬШОМУ АРТИСТУ, ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ!!! ОБОЖАЕМ ЕГО ВО
ВСЕХ РОЛЯХ!!!!! УДАЧИ, УДАЧИ!!!
Гость
Ответить
Старая гвардия билась достойно всю жизнь.И продолжает биться.Жаль,заменить совсем-совсем некем!
Гостьй
Ответить
Я не пойму, эти старые актеры на работу, что ли в театр ходят? Почему они все перезаразились?! Я так думаю, что самоизоляцию они игнорят?! Ведь находятся в конкретной группе риска, побереглись бы! Здесь дома- то сидишь, нос не кажешь на улицу, и то страшно, что кто-нибудь из родных ненароком принесет эту заразу!
Гость
Ответить
Обидно за прошлые годы бесполезно проведённые !
1

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