Варнава показала редкое фото с возлюбленным

"Счастье любит тишину", – с таким изречением соглашаются все больше деятелей российского шоу-бизнеса. Пускать публику в собственную спальню готовы все меньше и меньше звезд.
Впрочем, иногда даже самые строгие ограничения отменяются в момент сентиментального порыва. И если на праздники обычные люди любят делиться фотографиями со своими вторыми половинками, то чем хуже знаменитости?
Возможно именно так рассуждала Екатерина Варнава, когда все же решилась опубликовать на своей странице в "Инстаграм" совместную и достаточно чувственную фотографию с молодым возлюбленным. На снимке Александр Молочников предстает перед зрителями в несколько взлохмаченном, "домашнем" видео. От этого кадр можно считать еще более редким.
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