Варнава показала редкое фото с возлюбленным

Несмотря на то, что 38-летняя Екатерина Варнава не стала делать секрета из своих отношений с 28-летним режиссером Александром Молочниковым, радовать поклонников подробностями личной жизни она не спешит. Тем не менее, Новый год стал достаточным основанием для того, чтобы побаловать народ редким фото с возлюбленным.

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