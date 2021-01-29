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29 января
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"Держитесь!": певица МакSим рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием

Певица МакSим. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
37-летняя Марина Абросимова (МакSим) считает, что в этой жизни возможно все, поэтому не стоит опускать руки, когда возникают неприятности. Певица не понаслышке знает, как важно не сдаваться.
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После долгого перерыва в карьере МакSим возвращается на сцену. Скоро певица представит новую песню. Также она готовит концертную программу. Вместе с тем артистка вновь стала активно вести свой инстаграм-аккаунт. Так, недавно она пообщалась с подписчиками.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Один из фанатов поинтересовался, как себя чувствует отец МакSим Сергей Орефьевич. Напомним, в 2018 году певица рассказала, что ее родитель борется с онкологическим заболеванием. Мужчина прошел порядка 20 курсов химиотерапии и более 30 курсов облучения.

Оказывается, отец певицы смог победить тяжелую болезнь. Неожиданно сообщив о выздоровлении родителя, МакSим поблагодарила поклонников за беспокойство. Также артистка пожелала удачи всем, кто столкнулся с таким же недугом.

"Все получится. Держитесь!", – сказала она.

Напомним, в 2019 году МакSим попала в ДТП. Исполнительницу хита "Знаешь ли ты" в тяжелом состоянии госпитализировали. Из-за полученных травм и длительного лечения певице пришлось на некоторое время оставить сцену. В настоящий момент артистка чувствует себя гораздо лучше, поэтому намерена продолжить карьеру.

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Автор: 29 января 2021, 22:03 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

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