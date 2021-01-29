Прокляните его на кладбище: Собчак призвала поклонников заблокировать ее мужа

Ксения Собчак сняла пародийное видео, на кадрах которого высмеяла певицу Ольгу Бузову. Точно такие же кадры Ольга выкладывала, когда рассталась с блогером Давидом Манукяном.
Видео, посвященное страданиям Ольги Бузовой, вошел в выпуск программы "Осторожно, новости". Он доступен на ютуб-канале Ксении Собчак. В ролике Собчак будто повторяет судьбу Бузовой и расстается со своим мужем Константином Богомоловым.
"Я его заблокировала. И если вы меня любите, вы его тоже заблокируете. Потому что так нельзя поступать. Не ходите больше на его спектакли, прокляните его ночью на кладбище. Пожалуйста, мои люди", – искренне причитала Ксения Анатольевна.
Также на кадрах Ксения Собчак показала фейковую переписку, в которой якобы ссорится с супругом и которая тоже перекликается с доказательствами ссоры с Давидом Манукяном от Ольги Бузовой.
Собчак также, как и Бузова, заявила, что может ошибаться, а может и не ошибаться. И не знает, делает правильно или нет. Это получилось очень смешно, ведущая выглядела не очень умной женщиной. Потом она попросила поклонников последовать ее примеру и показательно завыла белугой в конце.
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