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Шоу-бизнес
Пойманному с двумя килограммами наркотиков Тиме Белорусских грозят долгие годы тюрьмы

Пойманному с двумя килограммами наркотиков Тиме Белорусских грозят долгие годы тюрьмы

Тима Белорусских. Фото: instagram.com/timabelorusskih
Друг молодежи исполнитель Тима Белорусских пойман с двумя килограммами наркотиков в Минске. В Сети появились первые кадры задержания.
прочитано 1859 раз

Пиар-директор 22-летнего Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов – прим. ред.) Юлия Громова пока не комментирует произошедшее. По данным телеграм-канала Mash, речь идет о гашише, который артист якобы хранил у себя дома для личного использования и не распространял их.

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Предположительно, эту информацию сообщил в правоохранительные органы кто-то из друзей музыканта. Полиция пришла домой к Тиме и задержала его. По некоторым данным, задержание произошло якобы еще 10 января, но известно об этом стало только сегодня.

На кадрах, появившихся в Сети, Тимофей стоит расстроенный с опухшими глазами и темными кругами в области век. Сейчас артист, по данным прессы, находится под домашним арестом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сам Тима Белорусских отрицает свою вину в произошедшем. Он заявил, что действительно находится дома, но ни о каких наркотиках и никаком домашнем аресте речи идти не может.

Обстоятельства и подробности инцидента выясняются. Тима Белорусских любим молодежью за такие хиты, как "Одуванчик", "Витаминка" и "Незабудка".

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Автор: 29 января 2021, 16:47 Источник: "360" ✓ Надежный источник
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Знаменитые жертвы наркотиков

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
А почему 5 лет? В России за 5 г дают 10-11 лет
Несколько лет назад в Минске парень у себя дома задушил девушку. Вместе с мамашей ее разрезали на куски, сварили, пропустили через мясорубку останки и спустили все в унитаз. Кости раздробили и закопали. Весь город был в ужасе. Мамаше дали два года за то, что помогала и не донесла Парень получил 7 лет. Мамаша уже пришла. Скоро придет сын. Швейцарской гражданке дали 2,5 года за то, что сорвала с омоновца балаклаву, когда он тащил ее в автозак. Больше, чем мамаше-пособнице убийцы. За наркотики 5 лет. Такие законы в РБ.
Гость
Ответить
А почему 5 лет? В России за 5 г дают 10-11 лет
Гость
Ответить
Три сомнительных хита и полное отсутствие мозгов. Если все о наркотиках правда - поделом!
1

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