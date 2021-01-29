Пойманному с двумя килограммами наркотиков Тиме Белорусских грозят долгие годы тюрьмы

Пиар-директор 22-летнего Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов – прим. ред.) Юлия Громова пока не комментирует произошедшее. По данным телеграм-канала Mash, речь идет о гашише, который артист якобы хранил у себя дома для личного использования и не распространял их.
Предположительно, эту информацию сообщил в правоохранительные органы кто-то из друзей музыканта. Полиция пришла домой к Тиме и задержала его. По некоторым данным, задержание произошло якобы еще 10 января, но известно об этом стало только сегодня.
На кадрах, появившихся в Сети, Тимофей стоит расстроенный с опухшими глазами и темными кругами в области век. Сейчас артист, по данным прессы, находится под домашним арестом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Сам Тима Белорусских отрицает свою вину в произошедшем. Он заявил, что действительно находится дома, но ни о каких наркотиках и никаком домашнем аресте речи идти не может.
Обстоятельства и подробности инцидента выясняются. Тима Белорусских любим молодежью за такие хиты, как "Одуванчик", "Витаминка" и "Незабудка".
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