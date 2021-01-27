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16-летний сын вырос копией Золотухина

Сын покойного Валерия Золотухина от актрисы Ирины Линдт Иван появился в студии шоу "Судьба человека". 16-летний наследник артистов рассказал телеведущему Борису Корчевникову о своей жизни.
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Когда Валерий Золотухин ушел из жизни, его младшему сыну Ивану было всего восемь лет. 16-летний подросток с теплотой вспоминает о моментах, проведенных со отцом. Юноше нравится пересматривать фотографии, на которых запечатлен он и его знаменитый родитель.

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Смотря на архивные кадры, Иван замечает, что очень похож на отца. Впрочем, ему с детства говорят об этом. "Мне это еще в садике все твердили", – сказал младший сын Золотухина. Также Иван признался, что его любимый фильм с участием отца – "Бумбараш", вышедший в 1971 году.

Актриса Ирина Линдт, которая также приняла участие в съемках шоу "Судьба человека", добавила, что ее сын растет миролюбивым человеком. Мол, Иван не терпит, когда на него повышают голос. Любой спор юноша немедленно старается завершить.

Напомним, Валерий Золотухин умер в марте 2013 года. Актер долгое время боролся со страшным недугом – раком мозга. Но злокачественная опухоль вызвала осложнения, которые и стали причиной смерти народного артиста. Он похоронен в Алтайском крае – на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Быстрый исток.

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Автор: 27 января 2021, 17:31 Источник: Россия 1 / Шоу "Судьба человека" ✓ Надежный источник
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Каким запомнился Валерий Золотухин

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