Господи, помилуй: заплывший глаз и огромная гематома покалеченного Мерзликина шокировали народ

Андрей Мерзликин сегодня блистает в роли трагика Несчастливцева в спектакле Виктора Крамера "Лес" на сцене МХАТа имени Горького. Причем, по воле режиссера, актер должен копаться в помойке и носить лохмотья – он играет опустившегося нищего.
Но оказалось, каждый спектакль он еще и рискует здоровьем. Очередной спектакль закончился производственной травмой. "Фонарь засветил себе сам, во время спектакля "Лес", играя премьеру! – рассказал Мерзликин. – Подвела техника владения резиновым сапогом на сцене! Отражающий эффект поразил в прямом и переносном смысле!"
Заплывший глаз и огромная гематома на лице любимого актера шокировали поклонников. А сам он не теряет присутствия духа и оптимизма: "Эхо премьеры! Самоотдача подвела! Сапог не пострадал!" – пишет артист.
"Премьера выше всех похвал, фонарь того стоил", "Вот это самоотдача, главное инвалидов не играть", "Профессия повышенного риска", – "Поаккуратнее там, в "Лесу", – поддерживают покалеченного артиста подписчики на странице в "Инстаграме". Хотя юристы и заинтересовались, каким образом работодатель компенсировал ущерб, нанесенный травмой на производстве.
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