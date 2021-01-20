Известный актер стал нищим: Роющегося в помойном баке Мерзликина увидели в центре Москвы

Поклонники привыкли видеть в исполнении Андрея Мерзликина полковников спецназа, следователей, военных комендантов и разведчиков, летчиков дальней авиации, белогвардейских офицеров, Уж очень к лицу ему форма, уж очень подходящая у него для изображения служивого люда фактура. Каково же было удивление, когда актера увидели роющемся в мусорном баке!..

В образе бомжа Андрей Мерзликин появляется в начале спектакля "Лес" во МХАТе Горького, премьера которого состоится 20 января. Для многих это стало шоком. Но замысел петербургского режиссера Виктора Крамера оказался гениальным.

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Андрей Мерзликин в дуэте с Григорием Сиятвиндой играют здесь главных персонажей пьесы – обнищавших трагика Несчастливцев и комика Счастливцев. Оба героя "обдержались", с антрепренерами перессорились, жалование им задерживают, вот и вынуждены рыться в помойке да кутаться в лохмотья. В этих двух образах есть и комедийное, и гротесковое, и мощное драматическое начало – высших пилотаж!

Возможно, деньгами героям поможет тетка – 50-летняя богатая помещица Раиса Гурмыжская. Но она тратит деньги на своего любовника – глупого недоучившегося гимназиста, а "комедиантам" в ее имении не место.

Сюжет классической пьесы всем хорошо известен. Но Виктор Крамер придумал вневременную историю о подлости, алчности, жестокости, двуличии. Взять хотя бы ключницу Улиту (Алиса Гребенщикова), которая ради свой выгоды играет в набожную добродетель. Но под черным, почти монашеским, платьем – кокетливые чулочки с подвязками, под платком – модная стрижка, а молитвенник ночью можно сменить на сигарету в мундштуке.

Текст Островского был режиссером изрядно препарирован – исчезли узнаваемые фразы, зато появились слова из шекспировского "Гамлета" ("И башмаков не износив, в которых шла за гробом"), из "Отелло" ("И кожи не коснусь, белей чем снег и глаже алебастра"). Постановка Крамера вообще изобилует аллюзиями, отсылками, цитатами, придавая знакомому всем тексту новых смыслов и акцентов. На протяжении более трех с половиной часов их узнавать и разгадывать очень интересно.

Выражение "плясать под чужую дудку" здесь тоже обретает новый смысл. Все герои на протяжении спектакля пытаются распеться под руководством Гурмыжской. Но слаженности долго не получается...



Все действие разворачивается на огромной горе опилок с лесопильной машиной вверху. Уже давно нет никакого леса – герои только делают вид, что он еще существует. Да большая часть героев – в костюмах защитных костюмах и масках работники лесопилки. Для них лес – только деньги и возможности. Неслучайно и пачки денег в ящике, который носит за собой всюду Гурмыжская, это деревянные бруски...

"Лес" стал девятой постановкой МХАТа в этом сезоне. Хотя в условиях существующих ограничений поставить этот спектакль было ой как непросто! Например. за три дня до генерального прогона с известной всем болезнью слегла Надежда Маркина, знакомая по фильмам "Елена", "Аритмия", "Оттепель". Но спектакль не отменили – на роль экстренно ввелась актриса Татьяна Поппе. И настолько ярко проявила себя, что, кажется, стала эталонной Гурмыжской.

Режиссер признается, что когда начинал работать над постановкой, не все коллеги понимали, зачем это надо сейчас делать – мол, пандемия бушует, актеры болеют, а в зале сидит всего 25 процентов зрителей. Но ведь все это временно – жизнь рано или поздно вернется в привычное русло. А в репертуаре театра останется спектакль, который точно станет украшением.