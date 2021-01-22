"Он их скрывал": стало известно о тайных внебрачных детях плодовитого Грачевского

Светская львица Алена Кравец всегда в курсе событий. Она живет на Рублевке, где, несмотря на высокие заборы, про каждого все известно. Вот и личная жизнь создателя "Ералаша" не осталась в тени.

Как стало известно после смерти Грачевского, еще в прошлом году он написал заявление, боясь фокусов прежней жены, которой уже ставил большой загородный дом. Согласно его воле, все, что он имел, включая загородный дом и квартиру, Борис Юревич оставил своей последней супруге Екатерине Белоцерковской и родившемуся недавно сыну. Остальным троим своим детям, как говорил режиссер, он уже ранее "дал, что мог".

"Борис был не так богат, как кажется, – говорит Алена Кравец. – Все свободные деньги он вкладывал в свое главное детище – "Ералаш". Что же касается имущества, то незадолго до смерти, как я слышала, Грачевский заложил свой дом, чтобы помочь с долгами старшему сыну. Якобы тот взял в банке кредит и прогорел – остался должен почти миллиард рублей"

"Поэтому, наверное, хорошо что по завещанию его сын Максим Борисович Грачевский бизнесмен, генеральный директор ОАО "Трудовые резервы" – Прим. ред.) ничего не получает, иначе квартира бы и дом Борис могли бы уйти за долги", – полагает Алена.

Алена Кравец намекнула, что скоро могут появиться и другие наследники. "Я несколько раз общался с Борисом Грачевским, и он то ли в шутку, то ли в серьез говорил мне что уже несколько раз мог бы получить орден "Родительская слава", который дается за рождение четвертого ребенка, – пояснила Алена. – Своих внебрачных детей он скрывал. Но, думаю, сейчас они активизируются и будут бороться за наследство".