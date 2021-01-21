Обнародованы новые детали состояния тяжелобольной Фрейндлих

Конец 2020 года ознаменовался событием, потрясшим всю страну. Любимая всеми Алиса Фрейндлих попала в больницу в тяжелом состоянии. Сообщалось, что у звезды диагностирован коронавирус, и она находится в реанимации.



Теперь в Сети то и дело появляется пугающая информация об ухудшении самочувствия народной артистки. В больнице номер 122 в Санкт-Петербурге, в которой находится звезда, прокомментировали слухи. Сообщается, что ее состояние продолжает оставаться стабильно тяжёлым.

"Консилиумом врачей лечение признано правильным, столичными коллегами внесены незначительные коррективы и хотя её состояние расценивается как стабильно тяжёлое, она по-прежнему остаётся в палате интенсивной терапии на КТ, в верхних частях лёгких наблюдается положительная динамика", – рассказали в медучреждении. "Никакого ухудшения нет, никакой шторм на 25-й день пребывания в больнице не настал, а распространённая в СМИ информация по состоянию Алисы Бруновны имеет отношение к первым дням пребывания в больнице", – успокоили работники всех переживающих. По их словам, улучшение наблюдается с 14 числа этого месяца.

Сейчас к Алисе Бруновне "приставили индивидуального массажиста и ЛФКшника", которые также занимаются здоровьем великой артистки. Отмечается, что никакого резкого падения веса, как писали некоторые издания, у нее не наблюдается: ее вес всегда был около 47 килограммов. "Ее кормят, за ней следят – она всю жизнь такая была", – рассказали в больнице.

