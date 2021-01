В инаугурации Байдена нашли связь с Пугачевой

В среду, 20 января, состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена. На торжественной церемонии выступила певица Леди Гага. Она исполнила гимн страны.

Леди Гага появилась на инаугурации Джо Байдена в черном боди и пышной красной юбке. Неожиданно о внешнем виде артистки высказался продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он обвинил исполнительницу хита Bad Romance в плагиате. Мол, певица скопировала идею наряда у Аллы Пугачевой.

Разин опубликовал снимок Леди Гаги, сделанный накануне, а также кадр с примадонной, появившийся в Сети после ее юбилейного концерта в 2019 году. Тогда Алла Борисовна тоже выходила на сцену в черном боди и красной юбке.

Интернет-пользователи посчитали забавным такое сходство. "Точная копия", "Леди Гага только шиньон забыла пристегнуть!", – высказались подписчики продюсера.

Напомним, на инаугурации Байдена также выступила Дженнифер Лопес. На встрече с новым президентом США певица появилась в белоснежном образе. Она исполнила попурри из песен This Land Is Your Land, Let’s Get Loud и America the Beautiful.

Ранее "Дни.ру" писали, что в центре Вашингтона перед инаугурацией Джо Байдена появился гигантский российский триколор. Он сложился из американских флагов, которые установили перед Капитолием.