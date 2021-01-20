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Политика
В центре Вашингтона перед инаугурацией Байдена появился гигантский российский триколор

В центре Вашингтона перед инаугурацией Байдена появился гигантский российский триколор

Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Вашингтон приготовился к инаугурации Джо Байдена, которая состоится в среду, 20 января. Перед Капитолием появились порядка 200 тысяч американских флагов, которые сложились в российский триколор.
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По задумке, флаги, появившиеся в центре Вашингтона, символизируют граждан, которые не смогли посетить инаугурацию Джо Байдена из-за пандемии коронавируса. Однако организаторы, наверняка, не ожидали, что при смешении цветов получится российский триколор.

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Появление такого символа перед Капитолием выглядит весьма символично, ведь США нередко накидываются на Россию с обвинениями. Например, несколько лет назад американские политики заявляли, что Кремль вмешался в выборы, в которых победил Дональд Трамп.


Что касается 45-го президента США, то он уже простился с гражданами. Трамп записал видеообращение. Он поблагодарил сторонников, а также пожелал удачи новому американскому лидеру. Кроме того, бизнесмен отметил, что его политическое движение только начинается.


Инаугурация Джо Байдена состоится в 10:30 по местному времени. 46-ой президент США вместе с супругой Джилл и новым вице-президентом Камалой Харрис появится в Капитолии. Там американский лидер принесет присягу, выступит с обращением к гражданам страны и подпишет несколько исполнительных указов.

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Автор: 20 января 2021, 08:17 Источник: Twitter
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комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Старый дряхлый маразматик Байден в роли шута,развлекающего публику.Все понимают,что он будет лишь управляемой пешкой в кресле.Американский генсек,возраст которого раньше так высмеивали те же американцы при советских старых генсеках ,сегодня будет рулить амерами.
Ты вообще был когда-либо умным? Не знаешь и не понимаешь, что в демократических странах с умными Конституциями Президент один не решает ничего. Он часто лишь ширма для представительства на международной арене. А решают конгрессмены, сенаторы, как в США. Не сравнивай диктаторов типа Путина и Ким Чен Ына с демократическими президентами. Вот уроды, ни хрена не грамотные, все азы этим диванным "писателям" приходится объяснять. Надоело этих бестолковых просвещать!
Гость
Ответить
Гость
Старый дряхлый маразматик Байден в роли шута,развлекающего публику.Все понимают,что он будет лишь управляемой пешкой в кресле.Американский генсек,возраст которого раньше так высмеивали те же американцы при советских старых генсеках ,сегодня будет рулить амерами.
Глупый ты. Вспомни Рейгана, если ты его вообще знаешь. Он был стар, с плохой памятью и совсем не стратегическим мышлением, даже глуповат. Но он был известен всем как артист и как губернатор, красив, представителен. А за его спиной были умные политологи, экономисты, стратеги. Ему подобрали великолепную команду умных и грамотных профессионалов, поэтому его президенство вошло в историю мира как эпоха экономического и политического расцвета США. Наш Путин не доверяет никому, боится умных людей и по своей плебейской привычке все богатства России вкладывает в свои дворцы на Чёрном море.
Гость
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Скоро будут нового искать. Байден на ладан дышит.
Гость
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Старый дряхлый маразматик Байден в роли шута,развлекающего публику.Все понимают,что он будет лишь управляемой пешкой в кресле.Американский генсек,возраст которого раньше так высмеивали те же американцы при советских старых генсеках ,сегодня будет рулить амерами.
Гость
Ответить
Так Россия приветствовала своего давнего засланца со вступлением на пост Президента США!
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