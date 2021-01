В центре Вашингтона перед инаугурацией Байдена появился гигантский российский триколор

По задумке, флаги, появившиеся в центре Вашингтона, символизируют граждан, которые не смогли посетить инаугурацию Джо Байдена из-за пандемии коронавируса. Однако организаторы, наверняка, не ожидали, что при смешении цветов получится российский триколор.

Появление такого символа перед Капитолием выглядит весьма символично, ведь США нередко накидываются на Россию с обвинениями. Например, несколько лет назад американские политики заявляли, что Кремль вмешался в выборы, в которых победил Дональд Трамп.

Not for nothing but this is the image Trump will see when he leaves the White House for the final time Wednesday morning. Have a feeling Trump will be incensed he never had anything as striking, poignant & well executed during his entire presidency pic.twitter.com/fQGZ4kNc2L