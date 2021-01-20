"На колядках": Дочь Пугачевой и Галкина стала коровой

В сентябре двойняшки Лиза и Гарри пошли в первый класс. Теперь они не только активно учатся, но и общаются с другими детьми. Вчера Максим впервые показал фото, сделанные в школе. Дети приняли участие в колядках.
На кадрах маленькая Лиза надела традиционный голубой сарафан поверх яркого пуховика. Главным акцентом модного образа девочки стала плюшевая шапка в виде коровы. Дочка звездной пары пела и танцевала вместе с одноклассниками, а затем продолжила колядовать на улице. Многие отметили, что девочке настолько нравится выступать на публике, что у нее сразу загораются глаза.
"Лиза сегодня на колядках в школе" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – подписал Максим Галкин. Поклонники пришли в полный восторг от увиденного и потребовали от любящего папы видео с мероприятия.
"Русская красавица!!!", "Такое солнышко", "Артистка! Талант", "Милашка", "Наша крошка любимая!", "Класс! Какое прекрасное чудо!", "Какая сладкая коровка!", "Какая она хорошенькая у вас. Какая то светлая, чистая, как будто изнутри светится", "Какая же она артистичная! А что брат делал? У нас обычно все вместе у двойняшек", "Ну прелесть!!!Куколка!!!", "Ой, большое будущее ждет", – активно комментировали пользователи.
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