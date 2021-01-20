"Пусть дома выступает!": Садальский резко высказался об участии Моргенштерна в "Евровидении"

В 2020-ом песенный конкурс "Евровидение" не состоялся в Нидерландах из-за пандемии коронавируса. В этом году, по словам организаторов, мероприятие не отменят, но в каком формате оно будет проводиться, пока неизвестно. Тем временем рэпер Моргенштерн заявил, что готов представить Россию на этом конкурсе.

О том, что Моргенштерн должен выступить на конкурсе "Евровидение", уже высказались некоторые знаменитости. Так, продюсер Иосиф Пригожин считает, что рэпер, представив Россию в Нидерландах, "порвет" всех. С ним согласен Тимати. Он уверен, что 22-летний артист сможет победить.

Их мнение не разделяет актер Стас Садальский, передает РИА ФАН. "Пусть он у себя дома выступает", – высказался он об участии Моргенштерна в "Евровидении". 69-летний артист признался, что ему не нравится творчество рэпера. Отметим, что российский вещатель пока не утверждал кандидатуру Моргенштерна.

Садальский уверен, что в 2021-ом на конкурс нужно отправить группу Little Big, которая должна была поехать в Нидерланды еще в мае прошлого года. Актер признался, что не понимает, о чем поют солисты коллектива, но их выступления ему очень нравятся. Мол, участники Little Big – очень искренние и ничего не изображают.

Также актер высказался о самом конкурсе "Евровидение". По мнению Садальского, мероприятие актуально, как и раньше. Актер выступает за то, чтобы подобных конкурсов было как можно больше. "Я за праздник", – сказал артист.