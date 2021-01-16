Странное фото Шаляпина с умершем в психушке отцом вызвало оторопь

Вокалист показал странное фото. На снимке Прохор Шаляпин и его папа выглядят как одногодки.



Вокалист родился в семье кулинара и сталевара. Отец знаменитости, Андрей Захаренков, 20 лет провел в колонии, а после принудительно находился в психиатрической лечебнице, где закончил свои дни. В одном из интервью Прохор Шаляпин рассказывал, что не любил отца. Захаренков поднимал руку на жену и сына.

Судя по всему, спустя время вокалист пересмотрел свое отношение к родителю. В личном микроблоге Прохор показал фото с отцом. По словам артиста, на память у него остался всего один снимок.

Перед публикацией Шаляпин обработал кадр в специальной программе. Приложение сделало Захаренкова и его знаменитого отпрыска ровесниками.

Снимок спровоцировал бурное обсуждение среди подписчиков. Пользователи Сети отмечали, что Шаляпин вообще не похож на папу. Знаменитости рекомендовали пройти генетический тест, дескать, мужчина, возможно, ему не родственник.

"Отец. Мы делали ДНК. Вам тоже советую, при всем уважении..." - ответил любопытным поклонникам Прохор.

Идею Шаляпина сделаться ровесником папы раскритиковали. У некоторых кадр вызвал оторопь.

"Я чет ничего не поняла. В сем прикол? Это старое фото отца в молодости которое вы присоединили к своему? Что-то как будто отец и не отец вовсе, совсем из другой "оперы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лучше настоящее фото с отцом! А это глупо выглядит...", Тот случай, когда папа выглядит моложе сына", – рассуждали интернет-пользователи.

Отметим, что Прохор Шаляпин не бросил отца, когда тот попал в учреждение для душевнобольных. Артист периодически навещал родственника и отправлял деньги. Когда мужчина умер, вокалист организовал похороны.