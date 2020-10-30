"Заблевала на сцене кого-то": Наргиз не помнит своих концертов из-за алкоголя

Певица Наргиз Закирова призналась, что в ее райдере всегда обязательна бутылка виски. При этом ее команда непьющая. Артистка не видит ничего плохого в том, чтобы пропустить пару рюмок перед выходом на сцену. Однако так считают не все.

Наргиз призналась, что иногда напивалась на концертах настолько сильно, что не помнит их вовсе. Одно время артистка жила в каким-то вечном пьяном угаре – от выступления к выступлению. Такой режим помогал ей выдержать напряженный график и постоянные перелеты во время гастролей. Звезда назвала такую жизнь вечным "рок-н-роллом". При этом она призналась, что всегда контролирует себя во время выступления, и на качество ее артистизма это не влияет.

В интервью Вячеславу Манучарову Наргиз Закирова рассказала, что пристрастие к алкоголю у нее появилось задолго до участия в щоу "Голос" и сотрудничества с Максимом Фадеевым. Причиной были частые выступления в ресторанах, клубах и барах. При этом она не считает выпивку на сцене аморальной. Главное, что ситуация под контролем. Никаких критических выходок никогда не происходило.

"Если бы из-за этого срывались концерты, были бы какие-то проблемы, меня бы увозили на скорой помощи или я бы заблевала на сцене кого-то", – рассказала звезда в ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".

Из-за того, что Наргиз Закирову стали часто видеть пьяной на сцене, разразился скандал. Музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе призвал применять штрафные санкции к таким выходкам звезд. Спускать такое поведение с рук артистам он считает чертой больного общества. Соседов предложил Минкульту контролировать добросовестное отношение звезд к своей работе.