"Заблевала на сцене кого-то": Наргиз не помнит своих концертов из-за алкоголя

Наргиз призналась, что иногда напивалась на концертах настолько сильно, что не помнит их вовсе. Одно время артистка жила в каким-то вечном пьяном угаре – от выступления к выступлению. Такой режим помогал ей выдержать напряженный график и постоянные перелеты во время гастролей. Звезда назвала такую жизнь вечным "рок-н-роллом". При этом она призналась, что всегда контролирует себя во время выступления, и на качество ее артистизма это не влияет.
В интервью Вячеславу Манучарову Наргиз Закирова рассказала, что пристрастие к алкоголю у нее появилось задолго до участия в щоу "Голос" и сотрудничества с Максимом Фадеевым. Причиной были частые выступления в ресторанах, клубах и барах. При этом она не считает выпивку на сцене аморальной. Главное, что ситуация под контролем. Никаких критических выходок никогда не происходило.
"Если бы из-за этого срывались концерты, были бы какие-то проблемы, меня бы увозили на скорой помощи или я бы заблевала на сцене кого-то", – рассказала звезда в ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".
Из-за того, что Наргиз Закирову стали часто видеть пьяной на сцене, разразился скандал. Музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе призвал применять штрафные санкции к таким выходкам звезд. Спускать такое поведение с рук артистам он считает чертой больного общества. Соседов предложил Минкульту контролировать добросовестное отношение звезд к своей работе.
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