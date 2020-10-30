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"Заблевала на сцене кого-то": Наргиз не помнит своих концертов из-за алкоголя

Наргиз. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Наргиз Закирова призналась, что в ее райдере всегда обязательна бутылка виски. При этом ее команда непьющая. Артистка не видит ничего плохого в том, чтобы пропустить пару рюмок перед выходом на сцену. Однако так считают не все.
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Наргиз призналась, что иногда напивалась на концертах настолько сильно, что не помнит их вовсе. Одно время артистка жила в каким-то вечном пьяном угаре – от выступления к выступлению. Такой режим помогал ей выдержать напряженный график и постоянные перелеты во время гастролей. Звезда назвала такую жизнь вечным "рок-н-роллом". При этом она призналась, что всегда контролирует себя во время выступления, и на качество ее артистизма это не влияет.

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 Наргиз Пулатовна Закирова

Наргиз Пулатовна Закирова Певица

В интервью Вячеславу Манучарову Наргиз Закирова рассказала, что пристрастие к алкоголю у нее появилось задолго до участия в щоу "Голос" и сотрудничества с Максимом Фадеевым. Причиной были частые выступления в ресторанах, клубах и барах. При этом она не считает выпивку на сцене аморальной. Главное, что ситуация под контролем. Никаких критических выходок никогда не происходило.

"Если бы из-за этого срывались концерты, были бы какие-то проблемы, меня бы увозили на скорой помощи или я бы заблевала на сцене кого-то", – рассказала звезда в ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".

Из-за того, что Наргиз Закирову стали часто видеть пьяной на сцене, разразился скандал. Музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе призвал применять штрафные санкции к таким выходкам звезд. Спускать такое поведение с рук артистам он считает чертой больного общества. Соседов предложил Минкульту контролировать добросовестное отношение звезд к своей работе.

Автор: 30 октября 2020, 23:06 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
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